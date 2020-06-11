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Aktüel

Nadir görülen "geyik böceği" Kırklareli'nde görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 08:57:14 -
Nadir görülen "geyik böceği" Kırklareli'nde görüntülendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde restoran duvarında yakalanan dünyada nadir görüldüğü belirtilen "geyik böceği" doğaya salınacak.

Beldede restoran işleten Hamit Yen, işletmesinin duvarında bir böcek olduğunu fark etti. Yen, böceği bir kavanoza koyarak belediye yetkililerine teslim etti.

Belediye Başkanı Serdar Türker, Pınarhisar Orman İşletme Şefliğine bilgi verdi. Böceğin "geyik böceği" olduğu belirlendi.

Böcek, doğaya salınmak üzere Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim edildi.


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