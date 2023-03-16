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Gündem Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması
Gündem

Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da yaşanan 4.8'lik depreme ilişkin "Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 22:10:00 -
Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da yaşanan 4.8'lik depreme ilişkin "Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Kızılağıl-Bolu’da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle."

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