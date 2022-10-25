Myanmar'da festivale yönelik hava saldırısında ölü sayısı 80'e çıktı

Myanmar'daki askeri cunta yönetiminin Kaçin eyaletinde düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 80'e yükseldiği açıklandı.

Cuntaya ait üç savaş uçağının dün ülkenin kuzeyinde Kaçin eyaletinde düzenlenen bir müzik festivalinin olduğu bölgeye yönelik bir hava saldırısı düzenlediği aktarılmış ve saldırıda 60 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

El Cezire'nin haberine göre insan hakları örgütleri Myanmar'daki cunta yönetimini insan haklarını ihlal etmekle suçlarken uluslararası topluma yaptıkları çağrıda Myanmar'a silah ve uçak yakıtı satışının yasaklanmasını talep etti.

Myanmar ordusunun hava saldırısı öncesinde Kaçin eyaletinde silahlı bir grup olan Kaçin Bağımsızlık Örgütü (KIO), kuruluşunun 62. yıl dönümü hasebiyle bir müzik festivali gerçekleştirmekteydi.

Bu festivale eyaletteki silahlı grup üyelerinin yanı sıra sivillerin ve sanatçıların da bulunduğu toplamda 300 ila 500 kişinin katıldığı bildirildi.

Kaçin Sanatçılar Derneği'nin Associated Press'e yaptığı açıklamada ölenler arasında KIO'ya bağlı önde gelen üyelerin ve askerlerin, sanatçıların ve sivillerin yer aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre ayrıca hava saldırısında yaralananların hastanelere sevk edilmesine Myanmar ordusu tarafından izin verilmedi.

Öte yandan müzik festivalinin yapıldığı bölgenin "askeri eğitimler için kullanılan bir üs olduğu" da iddialar arasında.

Myanmar ordusu: Sivillerin öldüğü bilgisi söylentiden ibaret

Myanmar'daki cunta yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun 9. Tugayına ait karargaha bir hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada ölenlerin sivillerden oluştuğu bilgisi yalanlanırken saldırının Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun eylemlerine bir yanıt olarak yapıldığı bilgisi verildi.

KIO'nun uzun yıllardır Myanmar ordusuna karşı savaştığı biliniyor.

Myanmar ordusu, silahlı muhalif grupları yıldırmak amacıyla belli bölgelere aralıklarla hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Kaynak: Mepa News