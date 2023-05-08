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Dünya Myanmar'a yardım götüren ASEAN konvoyuna saldırı
Dünya

Myanmar'a yardım götüren ASEAN konvoyuna saldırı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 22:11:00 -
Myanmar'a yardım götüren ASEAN konvoyuna saldırı

Myanmar'daki yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) konvoyu saldırıya uğradı.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV, ASEAN İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile Endonezya ve Singapur büyükelçiliklerinden delegelerin de bulunduğu konvoya gerçekleştirilen saldırının "teröristler" tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Haberde, silahlı kişilerin Shan eyaletinde konvoya ateş açtığı ve konvoya eşlik eden güvenlik ekibinin ateşe karşılık verdiği kaydedildi.

Bir güvenlik aracının hasar gördüğü olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.
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Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.

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