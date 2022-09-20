Myanmar ordusunca helikopterlerden okula ateş açılması sonucu 6 çocuk öldü!

Myanmar ordusuna ait helikopterler tarafından 16 Eylül'de Sagaing bölgesine bağlı Let Yet Kone köyünde bir okula ateş açılması sonucu en az 6 çocuğun öldüğü, 17 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Yerel kaynaklardan Mizzima, Irrawady siteleri ve bölge sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, köydeki bir Budist manastırında bulunan okula, orduya ait helikopterlerden ateş açıldığını aktardı.

Saldırıda okulda bulunan çocuklardan en az 6'sının hayatını kaybettiği ve 17'sinin yaralandığı belirtildi.

Devlet medyası, silahlı grupların, orduya saldırı düzenlemek için binayı kullanmaları nedeniyle okula ateş açıldığını ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını gerekçe göstererek can kayıpları için silahlı grupları suçladı.

Bölge sakinleri, bazı çocukların açılan ilk ateşin ardından olay yerinde, bazılarının da askerler köye girdikten sonra öldüğünü ileri sürdü.

Güvenlik endişeleri nedeniyle kimliğini açıklamaktan kaçınan iki bölge sakini, cesetlerin daha sonra ordu tarafından 11 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya götürülerek gömüldüğünü söyledi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, okul binasındaki kurşun delikleri ve kan lekeleri de dahil binadaki hasarı ortaya koydu.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.