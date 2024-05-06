Müze gibi! Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 2 bini aşkın tarihi eser ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 2 bini aşkın tarihi eser ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda; helenistik dönemine ait bin 80 bronz sikke ile çeşitli dönemlere ait bin 170 obje, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu, dedektör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili bir kişi gözaltına alındı. (İLKHA)
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