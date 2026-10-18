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Gündem 8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattılar! Vücudunda darp ve yanık izleri
Gündem

8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattılar! Vücudunda darp ve yanık izleri

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8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattılar! Vücudunda darp ve yanık izleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunun ütüyle yakıldığı iddiası üzerine harekete geçildi. Hastanede tedavi altına alınan küçük kızın annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çocuğa yönelik şiddet iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki H.Z.'nin darbedildiği ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar bulunduğu belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından alınan küçük çocuk, Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından H.Z., tedavisinin devamı için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÜTÜYLE YAKILDIĞI İDDİASI

Olayla ilgili ilk bilgilerde, 8 yaşındaki çocuğun annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı öne sürüldü.

Küçük kızın vücudundaki darp ve yanık izleri üzerine güvenlik güçleri soruşturmayı genişletti.

ANNE, ANNEANNE VE TEYZE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında çocuğun annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı.

Şüphelilerin olayda ayrı ayrı nasıl bir rol oynadığına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. Bu nedenle soruşturma tamamlanmadan üç şüpheliyi de doğrudan şiddetin faili olarak nitelememek gerekiyor.

8 yaşındaki H.Z.'nin hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

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