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Dünya Müzakerelerin ayrıntıları ortaya çıktı: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep!
Dünya

Müzakerelerin ayrıntıları ortaya çıktı: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep!

Rusya'nın Ukrayna'ya arasında barış görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerin ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'dan iki talepleri olduğunu belirterek, "Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rusya Federasyonu'nun birliklerinin geri çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog sürüyor." sözlerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 21:17:00 -
Müzakerelerin ayrıntıları ortaya çıktı: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep!

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Müzakereler çevrimiçi devam ediyor

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini hatırlattı.

"Tekliflerimizi dikkatle dinliyorlar"

"Müzakereler sırasında Rusya Federasyonu ültimatom vermiyor, tekliflerimizi dikkatle dinliyor." ifadelerini kullanan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonların hiçbirinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

İki talepleri var

Podolyak, "Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rusya Federasyonu'nun birliklerinin geri çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog sürüyor." ifadesini kullandı.

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