Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ekibine dikkat çeken talimat!

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine dönüş sürecinde genel merkeze polis eşliğinde gitmeyeceğini açıkladı. Yakın çevresine “sert açıklamalardan kaçınılması” yönünde talimat verdiği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun, partide yeni bir kriz görüntüsü oluşmaması için taraflara sükunet çağrısı yaptığı ve tansiyonun düşmesini bekleyeceği ifade edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delege iradesine yönelik rüşvet, işe yerleştirme ve hileli operasyonları tescilleyerek verdiği tarihi "mutlak butlan" kararının ardından, gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze yapacağı dönüşe çevrildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN NET TALİMAT: POLİS KORUMASIYLA GENEL MERKEZ DEVRALINMAYACAK

Hukuken ve yasal olarak partinin tek lideri konumuna yükselen Kılıçdaroğlu, sürecin idari yönetimini ele alırken ekibine çok sert ve net bir "polis" vetosu koydu.

Kendisini tebrik etmeye gelen ve genel merkezenin devir teslimi için resmi kolluk kuvveti refakati öneren yakın kurmaylarına kesin bir dille karşı çıkan tecrübeli lider, ana muhalefet partisinin liderlik makamına polis koruması altında girilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu yönde oluşabilecek herhangi bir görüntünün partiyi yeni ve yersiz meşruiyet tartışmalarının odağına iteceğini vurguladı ve bu fikri tamamen rafa kaldırdı.

ESKİ LİDERDEN EKİBİNE GÜRSEL TEKİN ÖRNEKLİ UYARI: GERİLİM GÖRÜNTÜSÜ OLUŞMASIN

Ofisinde kurmaylarıyla acil bir durum değerlendirme toplantısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kurumsal kimliğini ve örgüt tabanını korumak adına "gerilim görüntüsü" oluşmaması talimatını verdi. Kulislere sızan bilgilere göre, toplantı esnasında yakın siyasi tarihten çarpıcı bir örnek veren Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in il binasına girişi sırasında yaşanan hararetli tartışmaları ve ortaya çıkan kaos tablosunu ekibine hatırlattı.

Benzer bir tablonun CHP Genel Merkezi önünde veya koridorlarında tekrarlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, örgütün hiçbir üyesinin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini, hukuki zaferin siyasi bir kavgaya ve gövde gösterisine dönüştürülmemesi konusunda ekibini sıkı sıkıya uyardı.

"SÜRECİ ÇATIŞMADAN UZAK YÖNETECEĞİZ"

Fuat Uğur'un Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına dair paylaştığı şok kulislerin ardından partiyi yola koymak adına stratejik hamlelerini planlayan Kılıçdaroğlu, sadece fiziki alanlarda değil, medya ve sosyal medya üzerinde de mutlak bir sakinlik politikasının izlenmesini emretti.

Kendisine yakın milletvekillerine, PM üyelerine ve danışmanlarına "Sert, suçlayıcı ve rövanşist açıklamalardan kesinlikle kaçının" talimatı gönderen Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının ardından genel merkez ve muhalif kanatta yükselen tansiyonun zamanla doğal seyrinde düşmesini bekleyecek.

Kaynak: Sözcü