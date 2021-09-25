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Ekonomi Müteahhitler iş bırakma eylemini bitirdi
Ekonomi

Müteahhitler iş bırakma eylemini bitirdi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento sektöründeki fiyat artışlarına tepki olarak 9 Eylül’de başlattıkları “iş durdurma eylemini” sonlandırdıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 12:12:00 -
Müteahhitler iş bırakma eylemini bitirdi

Tellioğlu, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasındaki inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mallarının başında çimentonun geldiğini belirtti.

Bu sebeple çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma kararı aldıklarını hatırlatan Tellioğlu, ülke ekonomisini sarsan, rekabet şartlarını ortadan kaldıran, birçok sektörü darboğaza sokan, iflaslara ve işsizliğe sebep olan ve alım gücünü bitiren “fahiş fiyat” artışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye kamuoyuna açıkladığı mücadeleyi seferberlik olarak gördüklerini vurguladı. Tellioğlu, şunları kaydetti:

“Sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak fahiş fiyat artışlarına asla boyun bükmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yasal zeminde ve demokratik şartlarda her zaman arayacağımızı buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşarak, 9 Eylül’de başladığımız boykot ve iş durdurma eylemimizi bugün (dün) saat 17.00’da sonlandırıyoruz. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumlarındır. Makul maliyetlerle inşaatların bir an önce üretime geçmeleri gerekir, aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir.”

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