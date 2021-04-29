2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında pek çok ülke 3.dalgayı yaşıyor. Dünyanın ortak arzusu ise bu salgının en kısa zamanda sona ermesi. Son dönemde pek çok kişi salgının kendi kendine sona ermesinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, mutasyonlar salgını bitirebilir mi?

Mutasyonlar koronavirüsü bitirir mi? Koronavirüs kendiliğinden biter mi?

Ülkemizde İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantları tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da 5 kişide Hint varyantının tespit edildiğini ve bu kişilerin izolasyon altına olduğunu ifade etti. Bakan Koca, mutasyon açıklaması sırasında ise mutasyonlarla salgının sona erme ihtimaline yönelik bir ifade kullandı.

Bakan Koca, “Mutasyonlar rNA virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bugün Dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon/varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir. Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girmesi ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Bu mutasyonlar virüsün de hasta etme kabiliyetini sınırlayacak” dedi.