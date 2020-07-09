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Musul’daki okullar onarılıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, çatışmalardan dolayı kullanılamaz hale gelen Irak’ın Musul kentindeki 3 farklı okulu onarımdan geçirerek yeniden öğrencilerin hizmetine sunacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:04:00 -
Musul’daki okullar onarılıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, insani yardım çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki eğitim çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, Irak’ta 3 farklı okulu yeniden hizmete hazır hale getirecek. Musul’da yaşanan çatışmalar nedeniyle kullanılamaz olan Musul’daki Visam, Baduş ve Tel Şihab Okulları, hayırseverlerin destekleriyle onarımdan geçirilmeye başlandı. Okulların boyası, elektrik tesisatları, masa ve pencereleri onarılıyor. Kapı ve tavan onarımlarının da yapılacağı okullar, koronavirüs sonrasında kullanılabilmek üzere yeni döneme hazır hale getirilecek.

Visam Okulu’nun onarımları hayırseverlerin destekleriyle tamamlandı. Diğer okullar ise gelen desteklerle en kısa zamanda hizmete açılabilecek.

Destek için

Musul’daki okulların tamamlanmasına destek olmak isteyen hayırseverler, PROJE KODU 11913 yazarak İHH’nın banka hesaplarından bağışta bulunabiliyor.

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