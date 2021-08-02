Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan ifadesinde ne dedi?
Antalya'da, kayıp olduğu için aranan Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş bir şekilde bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu’na cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğarak öldüren ve banyoda parçaya ayırıp, ormana gömen cani Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı. Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan ifadesinde ne dedi?
Antalya’da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek korona testi yaptırdı. Korona testi pozitif çıkmasıyla birlikte ablasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Azra Gülendam Haytaoğlu, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. 5 gündür sırra kadem basan Haytaoğlu'nun cesedi bulundu.
Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, cani Mustafa Murat Ayhan çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.
Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı Ayhan'ı çarpraz sorguya alındı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı.
Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı.
Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan ifadesinde ne dedi?
Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden Mustafa Murat Ayhan'nın ‘Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.
Mustafa Murat Ayhan kimdir?
Mustafa Murat Ayhan 1973 Isparta doğumlu. Süleyman Demirel Üniversitesi mezun olan Ayhan, Anadolu Üniversitesi’nin işletme fakültesini tamamladı.