Rusya ve Ukrayna anlaştı! Abu Dabi'de kritik karar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçildi. ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen üçlü görüşmeler tamamlandı.

İki gün süren müzakerelerde Rusya ve Ukrayna, geniş kapsamlı esir değişimi konusunda anlaşmaya vardı. Takas edilecek kişilerin sayısının ise daha sonra netleşeceği bildirildi.

RUSYA: BAZI KONULARDA ANLAŞMAYA VARDIK

Rus müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında müzakerelerin ayrıntılarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Tarafların insani meseleleri ele aldığını belirten Medinsky, görüşmelerin önemli başlıklarından birinin Avrupa'nın gelecekteki güvenlik düzeni olduğunu kaydetti.

Medinsky, bazı konularda anlaşmaya varıldığını doğrularken, uzlaşmanın kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi.

MOSKOVA'DAN AVRUPA'YA MESAJ

Ukrayna'daki savaşın Avrupa güvenlik sistemindeki eksiklikleri ortaya çıkardığını belirten Medinsky, savaş sonrası güvenlik düzenlemelerinin de müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rus heyetinin Abu Dabi'de Avrupalı temsilcilerle görüşmediğini aktaran Medinsky, bazı Avrupa ülkelerini Ukrayna'ya silah ve finansman sağlayarak çatışmaları uzatmakla eleştirdi.

Moskova'ya Avrupa ülkelerinden herhangi bir barış girişimi ulaşmadığını söyleyen Medinsky, somut öneriler sunulması halinde bunları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

ABD'DEN AÇIKLAMA: İYİ BİR İLK ADIM

ABD müzakere heyetinde yer alan Jared Kushner de görüşmelerin kapsamlı geçtiğini ve önemli başlıkların ele alındığını açıkladı.

Esir takası konusunda sağlanan anlaşmayı müzakerelerin olumlu sonuçlarından biri olarak değerlendiren Kushner, takas edilecek kişilerin sayısının perşembe günü kesinleşeceğini belirtti.

Kushner, iki günlük görüşmelerin ileriye doğru atılmış iyi bir ilk adım olduğunu söyledi.

GÖZLER MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞMELERE ÇEVRİLDİ

Kushner, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gitmeyi planladıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeye yönelik ABD taleplerini kabul etmesi halinde Moskova'da ilerleme sağlanabileceğini belirten Kushner, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşülmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Kushner ayrıca Rusya'nın güvenlik endişelerinin bulunduğunu ve Moskova'dan gerilimi azaltmaya yönelik öneriler sunmasının istendiğini kaydetti.

UKRAYNA: BARIŞ İÇİN İYİ BİR İVME

Ukrayna'daki Halkın Hizmetkârı Partisi parlamento grubunun başkanı ve müzakereci David Arakhamia, Abu Dabi görüşmelerinin yıl sonundan önce çatışmaya çözüm bulunması açısından iyi bir ivme oluşturduğunu belirtti.

Ukrayna heyetinde yer alan Rustem Umerov ise geniş çaplı esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Kesin sayıların daha sonra açıklanacağını aktaran Umerov, Ukrayna heyetinin üçlü görüşmelerin ardından Avrupalı ortaklarıyla ayrı temaslarda bulunmayı planladığını bildirdi.

ATEŞKES KONUSUNDA HENÜZ ANLAŞMA YOK

Salı ve çarşamba günleri Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmelerin ilk oturumu yaklaşık dört saat sürdü. İkinci günkü toplantı ise iki saatten kısa sürede tamamlandı.

Müzakerelerde esir takası konusunda ilerleme sağlanmasına rağmen ateşkes, toprak anlaşmazlıkları ve uzun vadeli güvenlik garantileri üzerinde henüz bir uzlaşma açıklanmadı.

Tarafların önümüzdeki süreçte müzakereleri sürdürmesi bekleniyor.