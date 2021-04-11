  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mustafa Muhammed'in performansı eridi: İşte 4 neden
Spor

Mustafa Muhammed'in performansı eridi: İşte 4 neden

Galatasaray'a gelir gelmez performansıyla göz dolduran Mustafa Muhammed'in son haftalardaki performans düşüşü 4 nedene bağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:30:00 - 2021-04-11 16:32:16
Mustafa Muhammed'in performansı eridi: İşte 4 neden

Sezonun devre arasında Galatasaray’ın transfer ettiği Mustafa Muhammed performansında büyük bir düşüş yaşıyor. İlk geldiği andan itibaren art arda çıktığı 3 maçta 3 gole imza atan ve sonrasında Alanyaspor maçını boş geçtikten sonra Erzurumspor ağlarına da 2 gol atan Mustafa Muhammed, çıktığı son 5 karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Ankaragücü karşılaşmasının 57. Dakikasında kırmızı kart gördükten sonra bir daha gol atamayan Muhammed’in gol orucu 324 dakikadır sürüyor. Fanatik'in haberine göre, Muhammed’in performansının düşüklüğünde şu nedenler öne çıkıyor:

-Falcao ile girdiği forma rekabeti karşısında üzerindeki baskının artması. Kariyerinde ilk kez formayı kaybetme korkusuyla kalması.

-Süper Lig’deki kapalı savunmaların kalitesine karşı zorlanması ve taraftar stresi.

-İstediği topları alamayarak takım olarak hücumda üretici olunmaması.

-Kadronun iskeletinin hala oturmaması ve sistem bilinmezliği. Takım içinde en iyi anlaştığı isimlerden olan Belhanda ile yolların ayrılması.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdal Özyağcılar'dan 'sapıklık' itirafı: Sevda Türküsev böyle tepki gösterdi!
Medya

Erdal Özyağcılar'dan 'sapıklık' itirafı: Sevda Türküsev böyle tepki gösterdi!

Gazeteci Sevda Türküsev, kadın ayakkabı mağazalarına giderek kadınların ayağına baktığını söyleyip, bu davranışını, 'Benim zamparalığım da b..
Ramazan’ın ruhu TRT’nin özel içerikleriyle yaşanacak
Medya

Ramazan’ın ruhu TRT’nin özel içerikleriyle yaşanacak

TRT tarafından Ramazan ayı için hazırlanan birbirinden özel programlarla izleyici ve dinleyiciler manevi iklime uzanan bir yolculuğa davet e..
Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Eğitim

Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Yaz tatili ne zaman 2021, okullar ne zaman tatil 2021, okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Milyonlarca öğrenci 25 Ocak 15 Şubat tarihleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay