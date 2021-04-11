Mustafa Muhammed'in performansı eridi: İşte 4 neden

Sezonun devre arasında Galatasaray’ın transfer ettiği Mustafa Muhammed performansında büyük bir düşüş yaşıyor. İlk geldiği andan itibaren art arda çıktığı 3 maçta 3 gole imza atan ve sonrasında Alanyaspor maçını boş geçtikten sonra Erzurumspor ağlarına da 2 gol atan Mustafa Muhammed, çıktığı son 5 karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Ankaragücü karşılaşmasının 57. Dakikasında kırmızı kart gördükten sonra bir daha gol atamayan Muhammed’in gol orucu 324 dakikadır sürüyor. Fanatik'in haberine göre, Muhammed’in performansının düşüklüğünde şu nedenler öne çıkıyor:

-Falcao ile girdiği forma rekabeti karşısında üzerindeki baskının artması. Kariyerinde ilk kez formayı kaybetme korkusuyla kalması.

-Süper Lig’deki kapalı savunmaların kalitesine karşı zorlanması ve taraftar stresi.

-İstediği topları alamayarak takım olarak hücumda üretici olunmaması.

-Kadronun iskeletinin hala oturmaması ve sistem bilinmezliği. Takım içinde en iyi anlaştığı isimlerden olan Belhanda ile yolların ayrılması.