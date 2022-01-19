Mustafa İslamoğlu'ndan Sezen Aksu fitnesi! 'Peygamber değildir'

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İlk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakaretinde bulunan Sezen Aksu, akıl dışı gerekçelerle savunulmaya devam ediyor.

Kendisini kamuoyuna bir İslam Uzmanı İlahiyatçı olarak sunan Mustafa İslamoğlu da Sezen Aksu'yu savunanlar kervanına katıldı.

Uydurma kaynaklarla topluma fitne tohumları saçmayı sürdüren İslamoğlu, Yüce Kur'an'daki ayetlerde, Hazreti Adem'in ilk Peygamber ve ilk insan olduğunun ve ona bütün isimlerin Cenab-ı Allah tarafından öğretildiğinin buyurulmasına karşın, aralarında ehli sünnet dışı kaynakların da olduğu farklı yorumları Twitter hesabından şöyle aktardı:

-Adem ilk insandır.

-Adem ilk insan değil

-Adem ilk peygamberdir.

-Adem peygamber değildir

-Adem yoktur, Ademler vardır.

-Adem bir kişi değil insanoğludur.

-Bir Adem yok, birden çok Adem var.

-Adem kıssası semboliktir; insanoğlunun serüvenini anlatır.

"Tefsir ilminin kapsamında bu görüşlerin hepsi savunulmuş ya da eleştirilmiştir." diyen İslamoğlu, "Adem ile Kur’an’da kimin kastedildiği yoruma açıktır. Yorumlardan biri din ilan edilemez, bunu yapan yorumu ayetin, yorumcuyu Allah’ın yerine koymuş olur." ifadelerini kullandı.

Mustafa İslamoğlu, İslami değerleri açıkça hedef alan Sezen Aksu'yu savunurken, inançlı olup, Aksu'dan özür bekleyen dindar kesime ise, "Cahiller haddini bilse kavga olmaz." diyerek hakaret etti.