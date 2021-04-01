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İSLAM Mustafa İslamoğlu'ndan skandal açıklama: Teravih Namazı provokasyonuna o da katıldı!
İSLAM

Mustafa İslamoğlu'ndan skandal açıklama: Teravih Namazı provokasyonuna o da katıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ramazan ayında tedbirler alınarak Teravih Namazı'nın kılınacağını açıklamasından sonra başlayan provokasyona Mustafa İslamoğlu da dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:11:00 - 2021-04-01 22:51:42
Mustafa İslamoğlu'ndan skandal açıklama: Teravih Namazı provokasyonuna o da katıldı!

İslam alemi sayılı günler kalan on bir ayın sultanı Ramazan'ı heyecanla beklerken, diğer yandan da pandemiyi öne süren çevreler 'Ramazan' provokasyonuna soyundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu yıl Teravih Namazı'nın tedbirlere uyularak kılınacağını açıklamasından sonra sahneye çıkan Mustafa İslamoğlu adlı 'ilahiyatçı' da sahneye çıktı.

'Teravih dini değil, kültürel bir namaz'

Hafızalara Hz. Hatice validemizle ilgili skandal sözleriyle kazınan İslamoğlu, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Teravih Namazı'nın dini değil kültürel bir namaz olduğunu iddia eden Mustafa İslamoğlu, şunları söyledi:

"Takipçiler, teravih hakkında ne düşündüğümü soruyorlar. Kur’an’da yok. Nebi 'teravih' adıyla bir namaz kılmadı. Yani teravih 'dini' değil, kültürel. Pandeminin pik yaptığı ortamda teravih, can güvenliğini ihlaldir. Bunun hükmü ise 'haram'dır."

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Yorumlar

lütfi

sapık fikirlerini kendine sakla.  
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Hekimoğlu

Ben her zaman derim bu ilahiyat fakültelerinden mezun olan sözde hocalardan biri daha masonik yapı içimiz de çok etkin
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