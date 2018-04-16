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Mustafa Destici: Türkiye herkesin hakkını savunuyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, "Türkiye, Türklerin de Arapların da Kürtlerin de hakkını savunuyor, elbette ki Türkiye Cumhuriyetinin ve vatandaşlarının da hakkını savunuyor" dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:43
Mustafa Destici: Türkiye herkesin hakkını savunuyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, Şanlıurfa temasları kapsamında, merkez Karaköprü ilçesinde  partisinin teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, yurt içinde ve yurt  dışında teröre karşı mücadele eden Türk ordusuna başarılar diledi.

Parti olarak kuruluşlarından itibaren terörle mücadelede devlet ve  milletin yanında bir politika izlediklerini belirten Destici, terörün tüm  unsurlarına karşı Türkiye'nin şu anda topyekun bir mücadele sergilediğini  söyledi. Türkiye'nin bölgesinin güçlü ve lider ülkesi olduğuna değinen Destici,  Türkiye'nin güçlü olduğu sürece bölgede kimsenin istediğini yapmaya cesaret  edemeyeceğini dile getirdi. Türkiye'nin bütün coğrafyadaki kardeşlerinin hakkını ve geleceğini  savunduğunu ifade eden Destici, "Türkiye teröre bulaşmamış ve teröristlere destek  vermemiştir. Türkiye, Türklerin de Arapların da Kürtlerin de hakkını savunuyor,  elbette ki Türkiye Cumhuriyetinin ve vatandaşlarının da hakkını savunuyor.  Hepsinin birliği için Türkiye'nin verdiği bu mücadele inşallah sonuna kadar devam  edecektir. Bölgede emperyalistler değil bölgenin gerçek sahibi olan Arap, Kürt,  Türkmen ve Müslümanlar kazanacak, kardeşlik galip gelecektir." diye konuştu.

 KAVGANIN KİMSEYE FAYDASI YOK

  Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Destici, şöyle devam etti: "Türkiye içinde birlik ve beraberliğimizi mutlaka korumamız lazım. Hep  birlikte devletimizin, ordumuzun ve devletimizi yönetenlerin yanında durmamız  lazım. Siyasi çıkarlar uğruna kamplaşma ve bunun neticesinde bir çatıştırma alanı  oluşturmaya çalışanlara asla fırsat vermemiz lazım. Ana muhalefet partisi başta  olmak üzere bütün Meclisteki iktidarı ve muhalefetiyle bütün partilerin meclis  dışındaki partilere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrımız budur; önce birlik,  önce devletimiz, önce ülkemiz, önce milletimiz, önce inançlarımız ve önce  değerlerimizdir. Buna hep birlikte sahip çıkalım. Şu anda ülkemiz ve milletimiz  büyük badirelerin içerisinde geçmektedir onun için şimdi sen ben kavgasının A  partisi B partisi kavgasının kimseye bir faydası yoktur. Önümüzdeki yıl yapılacak  seçimleri bir kavga ortamına bir kamplaşma ortamına dönüştürmeye çalışanlara da  asla ve kata fırsat vermeyelim. Rahmetli başkanımızın dediği gibi 'Seçimler gelir  geçer, biz yine birlikte yaşamaya devam ederiz.' Onun için önce ülkemizdir."

100 YIL ÖNCEKİ OYUNLARI DÜŞMEYİN!

Destici, halka oyuna gelmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, "Bizi  100 yıl önce olduğu gibi Arap dünyasıyla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar.  Arap dünyası ile aramıza nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar maalesef bazı Arap  ülkeleri de bunlara prim veriyor. Onların istediği istikamette hareket ediyorlar,  onları da uyarıyoruz yüz yıl önceki oyunlara düşmeyelim biz Allah'ın 'Müslümanlar  birdir' emriyle birbirimize bağlanmışız. Onun için bizim için önce kardeşlik hiç  kimse kardeşlik hukukunu çiğnemesin ve önce emperyalistlerin yanında değil  kardeşinin yanında ve kardeşlerinin çıkarlarının ve geleceğinin yanında dursun."  diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:43
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