Mustafa Destici Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer alacaklarını ifade eden adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Milletvekilleri seçimlerinde de cumhurbaşkanı ittifakının lehine neticeleneceğine inanıyorum. Ben en çok Anadolu'yu gezen partinin başkanlarından biriyim. Yüzde 55-60 arasında oy alır cumhur ittifakı.” şeklinde konuştu.