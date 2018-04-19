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Mustafa Destici Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Yüzde 55-60 arasında oy alır cumhur ittifakı” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:33
Mustafa Destici Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer alacaklarını ifade eden adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Milletvekilleri seçimlerinde de cumhurbaşkanı ittifakının lehine neticeleneceğine inanıyorum. Ben en çok Anadolu'yu gezen partinin başkanlarından biriyim. Yüzde 55-60 arasında oy alır cumhur ittifakı.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:33
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mustafa Denizli
  3. cumhur ittifakı

YORUM YAZ

  • ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 sa önce
    milleti kandırmayınalıca oy sadece oykullanmaya gidenler olursa 00/30 gitmezlerse /50,05
  • salihlilisalihlili2 sa önce
    bence kendini pazarlıyo..ittifaktan bi şeyler çıksın diye..ak parti sosyal yasaları çıkarsa zaten %60 rahat bulur.kimseye ihtiyacı yok.sadece emekli intibak ve ikramiye yasaları %7,5 fazladan oy getirir.ama yaptırmıyor ak parti içindeki akp liler.rahatları kaçacak böyle iyi onlar için..sadece Sayın Cumhurbaşkanımız bütün varı yoyuğla çalışıyor.hiç biri kendisinin hızına yetişemiyor.
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Doğru söze ne denir doğrudur denilir,gönülden sevilir,haydin birliğe ittifaka kardeşliğe.
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