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Gündem Mustafa Cengiz'in cenaze töreni ne zaman nerede?
Gündem

Mustafa Cengiz'in cenaze töreni ne zaman nerede?

Mustafa Cengiz'in cenaze töreni nerede? Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Cengiz'i son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyenler ise cenaze töreninin ne zaman nerede yapılacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 19:34:00 -
Mustafa Cengiz'in cenaze töreni ne zaman nerede?

Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Cengiz'in cenaze töreni ne zaman nerede?

Abdurrahim Albayrak,  beIN Sports'a konuştu, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık. Çok mücadele etti. Maalesef başkanımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bütün sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Çok üzgünüm. Galatasaray için ilk beyin ameliyatından çıkar çıkmaz Galatasaray'ı sormuştu. O kadar Galatasaray aşığıydı. Mekanı cennet olsun. Her gün hastanedeydik yanındaydık. Son bir kaç gündür bitkisel hayata girdi. Bugün de hayata gözlerini yumdu. Hep Galatasaray'ı soruyordu. Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu. Hatta en son 'Abdurrahim, iyi ki; Galatasaray'ın borçlarını TL'ye çevirmişiz. Galatasaray'ı çok büyük bir yükten kurtarmışız. Ne mutlu bize' dedi. Hakikaten sevgili başkanım ne mutlu bize. Galatasaray'ı hakikaten çok büyük bir külfetten, döviz kurundan kurtardık. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Mustafa Cengiz’in cenaze töreninin programı henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?
Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?

Biyografi

Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?

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