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Spor Mustafa Cengiz'den dikkat çeken ifadeler
Spor

Mustafa Cengiz'den dikkat çeken ifadeler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbiden önce dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:02:00 -
Mustafa Cengiz'den dikkat çeken ifadeler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cengiz, aynı zamanda Marcao ve Younes Belhanda için transfer cevabı da verdi.

"Seyircili oynanmasını istiyoruz"

Maçların makul oranda seyircili oynanmasını istediklerini belirten Mustafa Cengiz, dün Bayern Münih - Sevilla maçının yüzde 30 seyircili oynandığını söyledi ve "İnşallah da o insanlara bir şey olmaz." dedi. Türkiye'nin spor endeksli bir ülke olduğunu ifade eden Cengiz, ikinci sırada ise basketbolun olduğunu kaydetti.

Marcao ve Belhanda'nın talipleri var mı?

Marcao ve Belhanda'nın ayrılık ihtimali hakkındaki soruyu cevaplayan Mustafa Cengiz, her kızın 40 isteyeni olduğunu, bir tanesinin alacağını söyledi ve bu konulara girmek istemediğini belirtti.

Koronavirüs süreci

Türk halkının futbol ile yatıp kalkan bir ülke olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-1-) pandemisi sürecinin maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttuğunu belirtti.

İnsanların haftada bir kendi takımı ile sevinmesinin veya üzülmesinin olduğunu, insanların üzüntülerinin maalesef sevinçten daha fazla devam ettiğini vurgulayan Cengiz, değerli bir rakip ile oynayınca bunun artabileceğini kaydetti.

"İnsanların çok fazla üzülmemesini diliyorum"

Dünyada ilk 5'te yer alan değerli bir derbi olduğunu belirten Cengiz, hem kendilerinin, hem de rakip açısından insanların çok fazla üzülmemesini dilediğini ifade etti.

Pazar günü dış faktörlerin yani hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana ve hak edenin kazanacağı bir maç dilediğini söyleyen Cengiz, hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilediğini vurguladı.

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