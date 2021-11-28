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Spor Mustafa Cengiz vefat etti. Mustafa cengiz kimdir?
Spor

Mustafa Cengiz vefat etti. Mustafa cengiz kimdir?

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:41:00 - 2021-11-28 19:11:22
Mustafa Cengiz vefat etti. Mustafa cengiz kimdir?

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa cengiz kimdir?

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yapan Cengiz, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yapan Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray başkanı seçildi.

Mustafa Cengiz 25 Aralık 1949'da Gaziantep Nizip'te dünyaya geldi.

Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) girdi. Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı. TANSA Genel Müdürlüğü yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra memuriyetten ayrılarak Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

 

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Yorumlar

Mert kaya

Kervan ilerliyor....sira bizlere geliyor ALLAH el ayak tutarken calisip hayirli isler yapmayi nasip etsin. Tum olenlere Allah rahmet eylesin
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Vefat

Mustafa beyi tanımam üstelik fb liyim ama dürüst insan imajını edindim izlenimlerinde
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