  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?
Biyografi

Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?

Mustafa Cengiz kim nereli? Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti. Peki, Mustafa Cengiz kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 19:07:00 -
Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?

Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?

Mustafa Cengiz 25 Aralık 1949'da Gaziantep Nizip'te dünyaya geldi.  Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra memuriyetten ayrılarak Orta Doğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.

Hâlen petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketlerini yönetmektedir. Sektörde, TABGİS (Türkiye Akaryakıt İşveren Sendikası) genel başkanlığını yürüttü. TFF Dış İlişkiler Bölümünde fahri olarak görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyesidir. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon olmuş, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır.

Özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz, bu yönüyle takdir edilirken transfer konusunda ise sıkça eleştirildi. Bu eleştirilere "Kulübün bir kuruşunu kimseye yedirmem." diyerek cevap verdi.

6 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı
Gündem

İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de işten çıkardığının 3 katından fazla işçi aldığını açık..
AK Partili isimden dolar çıkışı: Bunu yapsak dolar 5 liraya düşerdi ama...
Gündem

AK Partili isimden dolar çıkışı: Bunu yapsak dolar 5 liraya düşerdi ama...

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya dü..
Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...
Siyaset

Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin esnaf ziyaretleri sırasında sokakta tanışmak istediği çocuğun "Arap" olduğunu öğrenince sır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay