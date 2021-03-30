Mustafa Cengiz istifa mı etti? Mustafa Cengiz’in yerine kim gelecek? Mustafa Cengiz nereden istifa etti?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Cengiz yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği'nin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüşmesi nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti. Hürriyet’in haberine göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi. Mustafa Cengiz’in yerine kim geleceği ise henüz belli olmadı.

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri kimler?

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçilmişti. Mehmet Sepil'in görevinden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapılmıştı. Seçimde tek aday olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa getirilmişti.

Yeni oluşturulan yönetim kurulunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı.