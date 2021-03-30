  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mustafa Cengiz duyurdu! Kulüpler Birliği’nden istifa etti
Spor

Mustafa Cengiz duyurdu! Kulüpler Birliği’nden istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 14:32:00 -
Mustafa Cengiz duyurdu! Kulüpler Birliği’nden istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun
Dünya

ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,..
ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!
Gündem

ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!

Bölgede Türkiye'siz adım atamayacaklarını anlayan küresel güçler son dönemde her alanda iş birliği yapmak için girişimlerini artırdı. ..
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç sözler : Sonbaharı bekliyorum, hazırlanın!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan ilginç sözler : Sonbaharı bekliyorum, hazırlanın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına “Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın” talimatını verdiği öğrenildi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay