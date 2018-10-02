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Muş'ta PKK'lı teröristlere ait sığınak imha edildi

Muş'un Varto ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

02 Ekim 2018 Salı 16:10
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait sığınak imha edildi

Muş Varto'da düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak yok edildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Varto ilçesinin Kolan köyü Sekizyayla Deresi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait sığınak olduğu bilgisi üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve jandarma ekiplerince 28 Eylül'de arazide yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, ağaçlık alanda toprağın altına gizlenmiş 7,5 metre eninde, 5 metre uzunluğunda ve 1.5 metre derinliğinde kalas ve kum torbalarıyla güçlendirilmiş sığınak tespit edilmiştir. Sığınağın üst tarafında ise gömülü vaziyette içi boş jelikan bidonlar ve gözetleme mevzileri görülmüştür. Geçmiş dönemde terör örgütü tarafından kullanılmış olduğu değerlendirilen sığınak ve çevresi ekiplerce imha edildi."

Açıklamada, halkın huzuru ve devletin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 16:10
  1. Muş
  2. Varto
  3. PKK Operasyonu
  4. Terörle Mücadele

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