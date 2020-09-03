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Dünya Muson yağmurları Pakistan'da sele neden oldu
Dünya

Muson yağmurları Pakistan'da sele neden oldu

Pakistan'da muson yağmurlarının etkisiyle meydana gelen selde can kaybının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 05:16:00 -
Muson yağmurları Pakistan'da sele neden oldu

Geçtiğimiz ayın son günlerinde muson yağmurlarının etkisi altında kalan Pakistan'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıktı. Pakistan medyası, son 24 saat içinde 24 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Meydana gelen selden en çok etkilenen kentin Karaçi olduğu belirtilirken; Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin de yağışlar nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım etmek üzere görev aldığı ve kurtarma çalışmalarına yardım ettiği bildirildi.

Pakistan'ın bazı bölgelerinde toprak kaymaları oluştuğu belirtilirken çok sayıda evin sel suları nedeniyle zarar gördüğü söylendi.

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