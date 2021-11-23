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Aktüel Müslüme’nin otopsisi çıktı mı?
Aktüel

Müslüme’nin otopsisi çıktı mı?

Müslüme’nin otopsi raporu çıktı mı? Gelen bir son dakika haberine göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım’da kaybolan ve 19 Kasım’da cansız bedeni ormanlık alanda bulunan 3 yaşındaki Müslüme’nin ölümüne ilişkin soruşturmada dede Hasan Yağal tutuklandı. Peki Müslüme’nin otopsisi çıktı mı? Müslüme’nin otopsisinde ne yazıyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 11:56:00 - 2021-11-23 11:57:55
Müslüme’nin otopsisi çıktı mı?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, kişiler dün adliyeye sevk edilmişti. Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 8 aile yakınından biri olan dedesi tutuklandı.

Müslüme’nin otopsisi çıktı mı?

Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin detaylı bir rapor henüz çıkmadı. Genç kızın ölümüne ilişkin son verilen bilgi cesedi bulan kadından geldi. Müslüme'nin cansız bedenini bulan Ayşe Bacak çoban katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..." Bu ifadeler olayda cinayet şüphesini de artırdı.

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