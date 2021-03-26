Müslümanların Berat heyecanı: Cenab-ı Hakk kullarına, Berat Gecesi'nde nasıl nasıl seslenir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Berat Gecesi'nin önemini ve nasıl geçirilmesi gerektiğini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Berat Gecesi'nin Müslümanlar için önemine değinen Kapukaya Hoca, o gecenin nasıl idrak edilmesi gerektiğini ve Cenab-ı Hakk'ın kullarına Berat Gecesi'nde nasıl seslendiğini anlattı.