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İSLAM Müslümanların Berat heyecanı: Cenab-ı Hakk kullarına, Berat Gecesi'nde nasıl nasıl seslenir?
İSLAM

Müslümanların Berat heyecanı: Cenab-ı Hakk kullarına, Berat Gecesi'nde nasıl nasıl seslenir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Berat Gecesi'nin önemini ve nasıl geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 22:56:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Berat Gecesi'nin Müslümanlar için önemine değinen Kapukaya Hoca, o gecenin nasıl idrak edilmesi gerektiğini ve Cenab-ı Hakk'ın kullarına Berat Gecesi'nde nasıl seslendiğini anlattı.

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