  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Müslüman Türk milletine skandal hakaret! "Eşcinsel sapkınlar ileri zekalı, millet gerizekalı" algısı
Medya

Müslüman Türk milletine skandal hakaret! "Eşcinsel sapkınlar ileri zekalı, millet gerizekalı" algısı

Sözde Avusturyalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre diyen Webtekno, milli değerlerini savunan, ahlaksızlığa karşı sesini yükselten Müslüman Türk milletini "düşük zekalı" diyerek hakarette bulundu ve sapkınlık propagandası yaptı. Vatandaşlardan ise "Kafası belaltı çalışan sapkınlar ileri zekalı, ahlakı, aileyi savunan Müslüman Türk milleti gerizekalı, öyle mi?" tepkisi geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:39:00 -
Müslüman Türk milletine skandal hakaret! "Eşcinsel sapkınlar ileri zekalı, millet gerizekalı" algısı

Teknoloji ve bilim haberi yaptığı iddiasıyla eşcinsel sapkınlık propagandası yapan Webtekno isimli site, Müslüman Türk milletini hedef alarak algı operasyonuna girişti.

Sözde Avusturyalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre diyen site, milli değerlerini savunan, ahlaksızlığa karşı sesini yükselten Müslüman Türk milletini "düşük zekalı" diyerek hakarette bulundu.

"Uçkur düşkünü sapkınlar ileri zekalı, Müslüman Türk milleti geri zekalı" algısı

Sapkınlığın yayılması için Avrupa ve ABD tarafından fonlanan eşcinsel sapkın örgütlerin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki de boy göstermesinin ardından sapkınlık propagandası başladı.

İslam'ın lanetlediği eşcinselliği yaymak için her gün yeni bir algı operasyonu yapılırken Webtekno isimli LGBT sevici site, sözde habere "Araştırmalara Göre Düşük Zeka Seviyesi ve Homofobi Birbiriyle Bağlantılı" başlıklı sözde haberiyle iğrenç fiilin yayılmaması için tepki gösteren Müslüman Türk milletine 'gerizekalı' diyerek hakaret etti.

Bu algı operasyonuna vatandaşlardan sert tepki geldi.

Algı opersyonuna büyük tepki

Sözkonusu haberin altına vatandaşlar tarafından büyük tepki geldi. Algı operasyonuna karşılık vatandaşlar, "Bu testi eşcinseller mi yapmış?", "Böyle böyle yayacaklar", "Kendi varoluşuna saygı göstermeyen birine saygım olmaması benim zeka seviyemi mi gösteriyormuş", "LGBT destekleyenler her haltı şıp diye anlayıp üstün zekalı mı oluyor?", "Normali anormal gösterme çabası", "Zekayı uçkura bağlayan zeka sıkıntısı çekiyordur", "Bu propagandayı gören pek çok sapkın karşıtı susmak zorunda kalacak", "Yıllar önce hastalık denilen sapkınlığa karşı olmak hastalıklı ilan edin"  şeklinde yorumlarla tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...
Siyaset

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...

SONAR Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?
Gündem

Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?

Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin kışkırttığı Boğaziçi provokatörleri ikinci gezi ihanetini gerçekleştirmek istiyor. Ancak milli ve yerli ..
Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır
Okur Postası

Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır

Gazetemiz okurlarından Ahmet Sandal, ‘Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır’ başlıklı yazıyı bizimle paylaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay