Müslüman Türk milletine skandal hakaret! "Eşcinsel sapkınlar ileri zekalı, millet gerizekalı" algısı

Teknoloji ve bilim haberi yaptığı iddiasıyla eşcinsel sapkınlık propagandası yapan Webtekno isimli site, Müslüman Türk milletini hedef alarak algı operasyonuna girişti.

Sözde Avusturyalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre diyen site, milli değerlerini savunan, ahlaksızlığa karşı sesini yükselten Müslüman Türk milletini "düşük zekalı" diyerek hakarette bulundu.

"Uçkur düşkünü sapkınlar ileri zekalı, Müslüman Türk milleti geri zekalı" algısı

Sapkınlığın yayılması için Avrupa ve ABD tarafından fonlanan eşcinsel sapkın örgütlerin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki de boy göstermesinin ardından sapkınlık propagandası başladı.

İslam'ın lanetlediği eşcinselliği yaymak için her gün yeni bir algı operasyonu yapılırken Webtekno isimli LGBT sevici site, sözde habere "Araştırmalara Göre Düşük Zeka Seviyesi ve Homofobi Birbiriyle Bağlantılı" başlıklı sözde haberiyle iğrenç fiilin yayılmaması için tepki gösteren Müslüman Türk milletine 'gerizekalı' diyerek hakaret etti.

Bu algı operasyonuna vatandaşlardan sert tepki geldi.

Algı opersyonuna büyük tepki

Sözkonusu haberin altına vatandaşlar tarafından büyük tepki geldi. Algı operasyonuna karşılık vatandaşlar, "Bu testi eşcinseller mi yapmış?", "Böyle böyle yayacaklar", "Kendi varoluşuna saygı göstermeyen birine saygım olmaması benim zeka seviyemi mi gösteriyormuş", "LGBT destekleyenler her haltı şıp diye anlayıp üstün zekalı mı oluyor?", "Normali anormal gösterme çabası", "Zekayı uçkura bağlayan zeka sıkıntısı çekiyordur", "Bu propagandayı gören pek çok sapkın karşıtı susmak zorunda kalacak", "Yıllar önce hastalık denilen sapkınlığa karşı olmak hastalıklı ilan edin" şeklinde yorumlarla tepki gösterdi.