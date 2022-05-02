Müslüman oldu, şimdi İslam'ı yaymak istiyor

Doshisha Üniversitesi Hristiyan İlahiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Kawanishi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman olduktan sonra Almanya'da kelam alanında doktora çalışması yaptığını belirterek, "Hristiyanlık okurken İslamiyet, Yahudilik gibi farklı dinlerde asgari bilgiler de vermek için fakültede dersler veriliyordu. Ben de bu derslere katıldım. Benim bildiğim İslam'dan bambaşka şeyleri burada öğrendim." dedi.

Müslüman olma hikayesini "ilginç" olarak değerlendiren Kawanishi, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"İslam'ı öğrenirken fakültedeki dersler bir yere kadar yardımcı oldu. Hristiyanlık da ruhuma hitap etmiyordu. Tabiri caizse tarifsiz bir duygu içerisindeydim. Bir gün uyandım ve Müslüman olmaya karar verdim. O gün hiç tereddütsüz kimseye de danışmadan camiye gittim Müslüman oldum. Gerçek anlamda Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez. 'Müslümanlık bana nasip oldu' diyebilirim."

Ali Hiroaki Kawanishi, Müslüman olmasının ardından, 2015'te İbn Haldun Üniversitesi'nde Medeniyet Araştırmaları programında yüksek lisans eğitimine başladığını ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı'nda (İSAR) İslami ilimlerle ilgili eğitim gördüğünü söyledi.

Doktora eğitimini Almanya Tübingen Üniversitesi'nde kelam alanında sürdüren Kawanishi, Müslüman olduktan sonra alışkanlıklarının çok değişmediğini ancak daha sağlıklı yaşadığını kaydetti.

Kawanishi, kelam ilminin insanlara hitap eden çok güçlü bir silah olduğunu vurguladı.

Japonya'da İslam ilahiyatı çalışmak istediğini dile getiren Kawanishi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan kelam ilmine hakim olma gerekliliğini duydum. İllaki akademisyen olacağım diye bu yolda değilim. Bir Japon olarak Japonya'da ve Avrupa'da İslam ilahiyatı alanında çalışan birisini duymadım. Bu durum benim için çok özel. Bunun tadını çıkarıyorum. Bendeki bakış açısı bana zenginlik katıyor. Allah bana ne sunsa ben razıyım. İleride Japonya'da İslam'ın tanıtımına katkıda bulunup bir kişiyi bile mutlu etsem, ben bundan çok mutlu olurum. Yarın ola hayrola diyerek yaşıyorum."

Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Kawanishi, Türkçeyi öğrenme serüvenin de eğitici olduğunu, Türkçe ifadelerdeki inceliğin çok etkileyici olduğunu dile getirdi.