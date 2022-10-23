Müsiad’dan yeni ABD vizyonu

ABD iş seyahati kapsamında New York, New Jersey ve Washington’da temaslarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı açıklamada, MÜSİAD olarak yeni dönemde ABD’deki yapılanmalarını yerinde görmek, üyelerle buluşmak ve bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak için ülkeyi ziyaret ettiklerini anlattı.

100’e yakın iş insanıyla verimli görüşmeler...

Ülkedeki yoğun ticari ve diplomatik temaslarına ilişkin bilgi veren Asmalı, New York, New Jersey ve Delaware’deki MÜSİAD üyeleriyle buluştuklarını, 100’e yakın iş insanıyla verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Asmalı, başkent Washington’da ABD Ticaret Bakanlığı’nın öncülük ettiği doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeye yönelik bir program olan SelectUSA, ABD Ticaret Odası, Ulusal Üreticiler Birliği (NAM), Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve Dünya Bankası yetkilileriyle görüştüklerini aktardı.

“Türkiye’nin Asya bölgesine oranla ABD’ye yakınlığı büyük fırsat”

Türkiye ve ABD arasındaki mevcut ekonomik ilişkileri değerlendiren Asmalı, Türkiye ile ABD arasındaki dostluğun çok uzun yıllara dayandığını ve iki ülkenin çok ciddi müttefik olduğunu belirtti.

Asmalı, Türkiye ve ABD’nin askeri alandaki iş birliğinin ekonomiye tam yansımadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Pandemi sonrası oluşan yeni ekonomik dünya düzeninde artık dengeler yeniden oturuyor. Dolayısıyla burada şunu gözlemledik; artık Çin’e ve Çin ürünlerine karşı bir direnç oluşmaya başladı ve yeni pazar arayışları gündemde. Tam da bu noktada Türkiye’nin esnek üretim başarısı, hızlı üretimi, nitelikli genç nüfusu, jeostratejik konumuyla beraber Asya bölgesine oranla ABD’ye yakınlığı büyük bir fırsat.

Geçen yıl ABD ile ticaret hacmimiz Almanya’dan sonra ikinci sıraya yükseldi. Geçen sene 28 milyar dolardı, bu sene 35 milyar dolar hedefleniyor. Kısa vadede 50 milyar dolar, orta vadede de 100 milyar dolar seviyesine çıkacak. Dolayısıyla ABD bir ülkenin tek başına doyuramayacağı kadar çok büyük bir ülke, çok büyük bir ekonomi. Biz de Türk sanayicisi ve iş adamları olarak ABD’de daha çok var olmak istiyoruz.”

“Görüşmeleri somut ticari iş birliğine dönüştürmek istiyoruz”

ABD’nin Türkiye’ye çok uzak olduğu yargısının doğru olmadığını anlatan Asmalı, Çin’in Şangay Limanı’ndan çıkan bir geminin 49 günde, İstanbul’dan çıkan bir geminin ise 18 günde ABD’ye ulaştığını aktardı.

Asmalı, konteyner ücretlerinin Türkiye’de 8 bin dolar Çin’de ise 12 bin dolar olduğunu kaydederek, Türkiye’nin nakliyede de avantajlar sunduğunu bildirdi.

MÜSİAD Başkanı Asmalı, “Amerikan pazarına Türk sanayicisinin, müteşebbisinin, Türkiye’deki tüccarların ilgisini çekmek amacımız. İnşallah 6 ay içinde 100’ün üzerinde bir heyetle tekrar ABD’ye gelip, 5 gün içinde yaptığımız görüşmeleri somut ticari iş birliğine dönüştürmek istiyoruz” dedi.

“Türk ürünleri ciddi beğeni kazanmış”

Türkiye ve ABD arasında iş birliği fırsatlarının yüksek olduğu sektörlere de değinen Asmalı, başta hafif silah ve mühimmat olmak üzere savunma sanayisi, tekstil, mobilya ve dayanıklı tüketim gibi birçok alanda fırsatlar olduğunu anlattı. Asmalı, Türkiye’ye döndüklerinde ABD’deki temaslarını raporlayarak Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarına sunacaklarını aktardı. Türk ürünlerinin Amerikan raflarında yerini almaya başladığına dikkati çeken Asmalı, Türk ürünlerinin ülkede ciddi beğeni kazandığını, Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmek istendiğini kaydetti. Asmalı, “Türkiye’de yaklaşık 2 bin Amerikalı şirket var, bunların sayısının çok daha fazla olmasını istiyoruz. Doğru insanları eşleştirerek, doğru bir iş modeli oluşturmak istiyoruz” yorumunda bulundu.

Asmalı: Çok büyük bir girişim sermayesi yatırım fonu oluşturmak istiyoruz

MÜSİAD’ın girişim sermayesi yatırım fonu oluşturulması için çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Asmalı, göreve geldiklerinden bu yana üyelerden bir araya gelme ve ortak iş yapma yönünde talepler olduğuna dikkati çekti. Asmalı, “Bu talebi dikkate alarak, girişim sermayesi yatırım fonuyla ilgili adım attık. Bununla ilgili üyelerimize çağrı yaptık, duyuruya çıktık” dedi. Yurt dışındaki fonların da bu fona katılabileceğini belirten Asmalı, “Bu fonu büyüterek ülkemizde, otomotiv, enerji ve farklı ürün sektörlerinde bunu büyük ölçekli üretime dönüştürmek istiyoruz. MÜSİAD üyelerinin, 13 bin kişilik büyük ailenin, sermayesini bir araya getirerek çok büyük bir girişim sermayesi yatırım fonu oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.