MÜSİAD Konya Şubesinden Ankara Barosuna tepki

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Ankara Barosu tarafından hedef gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde kendi fikirlerini değil, İslam dininin emir ve yasaklarını dile getirdiğini söyledi.

Başkan Okka yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz Cuma günü Hacı Bayram Veli Camisinde temsili Cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbenin bir bölümünde İslam’da korunması esas olan 5 temel meseleyi hatırlatmıştır. İslam’da korunması zaruri olan 5 temel hakkı zikretmiş ve insanların ırkı, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun canını, aklını, dinini, malını ve neslini koruma hakkı bulunduğunun altını çizmiştir. İnsanın bu beş hakkını korumak farz, bunlara zarar veren her şey de haram kılınmıştır. Hutbenin devamında ise, ’Ey insanlar. İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eş cinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikâhsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalmaktadır. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” cümleleri üzerine bazı kesimlerin kabul edilemez ifadelerle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, hedef haline getirilmek istenmiştir. Erbaş’ın nefret söyleminde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş, görevden alınması çağrısı yapılmıştır. Ayrıca, İslam’ı ve hükümlerini çağ dışı olarak nitelendirmiş, sahip olduğumuz değerlere saygısızca ağır ithamlarda bulunmuşlardır. Her şeyden önce Sayın Erbaş, kendi ifadelerini değil, yüce kitabımız Kur-an-ı Kerim’de yer alan emir ve yasakları, İlahi Kelam’ı dile getirmiştir. Ankara Barosu, bu sözler nezdinde İslam’ı ve İslam’ın hükümlerini çağ dışı olarak nitelendirmiş, sahip olduğumuz değerlere saygısızca ve sorumsuzca ithamlarda bulunmuştur. Ankara Barosu yönetiminin bu saldırısı akla ziyandır. Hiçbir Müslüman’ın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten, zinayı, eş cinselliği, nikahsız yaşamı ve fuhşu desteklemesinin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum” dedi.