Muş Belediyesi ekiplerinin 3 saatlik at kurtarma operasyonu

Muş’un Kale Bağlarındaki 4 metrelik yüksek bir alandan yuvarlanıp sıkışan at, belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Muş Belediyesi ekipleri, ihata duvarı dibinde sıkışan atı kurtarmak için seferber oldu. Akşam saatlerinde atının kaybolduğunu düşünerek çevrede aramaya başlayan Burhan Bulaşçıkbaşı isimli vatandaş, hayvanın bölgedeki bir bağın ihata dibine yuvarlandığını fark etti. Kendi imkanları ile atı çıkaramayacağını anlayan vatandaş, belediye ekiplerine haber verdi.

Kale Bağlarında gerçekleşen ve vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Muş Belediyesi veteriner hekimleri, gerekli müdahaleyi yaptı. Ekipler iş makineleri ile yaklaşık 3 saatlik uğraşın ardından atı bulunduğu yerden çıkarmayı başardılar.

Muş Belediyesi veteriner hekimlerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı hayvan tedavi altına alınmak üzere sokak hayvanları bakımevine götürüldü.

Atın sahibi ve yardıma gelen Kale Bağı sakinleri, gece saatlerine kadar yaralı hayvanı kurtarmak için çaba sarf eden Muş Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.