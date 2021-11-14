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Spor Muriç olmazsa Hollandalı gelecek!
Spor

Muriç olmazsa Hollandalı gelecek!

Gol yollarındaki sıkıntıyı bir türlü sonlandıramayan Fenerbahçe'de İtalya'da mutsuz olan eski öğrencisi Vedat Muriç ile ilgili girişimler hızlanırken, Muriç'in alternatifi olarak da bonservisi Sevilla'da olan ve Barcelona'da dikiş tutturamayan Hollandalı Luuk de Jong'u da listeye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:01:00 -
Muriç olmazsa Hollandalı gelecek!

Gol yollarındaki sıkıntıyı bir türlü sonlandıramayan Fenerbahçe'de İtalya'da mutsuz olan eski öğrencisi Vedat Muriç ile ilgili girişimler hızlanırken, Muriç'in alternatifi olarak da bonservisi Sevilla'da olan ve Barcelona'da dikiş tutturamayan Hollandalı Luuk de Jong'u da listeye aldı.

Süper Lig'de 7 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligde bu sezon geride kalan 12 haftada 20 puan toplayabildi. Sarı lacivertliler lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalırken, özellikle gol yollarında sıkıntı çekilmesi üzerine santrfor arayışlarına girdi. Listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi'yi tutan Kanarya, onun alternatifi olarak ise Luuk de Jong ile ilgilenmeye başladı. 

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntıyı aşmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kiralamak istiyor. Kosovalı forvetin alternatifini de hazırlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Sevilla'da bulunan ve Barcelona'da kiralık olarak oynayan Luuk de Jong'u tekrar listesine dahil etti.

31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibinde yeni teknik direktör Xavi Hernandez'in göreve başlamasının ardından ayrılma ihtimalinin arttığı konuşuluyor. Hollandalı futbolcu, Barcelona'da toplamda 9 maçta forma giyerken 1 kez ağları sarsmayı başardı.

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