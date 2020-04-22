Muratlı’da Zabıta ve Emniyet ekiplerinden Ramazan mesaisi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Zabıta ve Emniyet ekipleri günlük denetimlerinin yanı sıra, Ramazan ayına özel denetimler de gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında denetimlerine aralıksız devam eden Zabıtası Müdürlüğü ve Ruhsat Birimi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market ve manavlarda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Alışveriş merkezleri başta olmak üzere, esnaf denetimlerini sürdüren Zabıta ve Emniyet ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde, hijyen, maske, eldiven kullanımı, sosyal mesafe, para ve ürün veren kişilerin farklı olması konularına dikkat ediyor.

Öte yandan, bugünkü uygulamalar esnasında herhangi bir yasa dışı hususa rastlanmadı.