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Spor Murat Sancak, Fenerbahçe'nin teklifini bir an bile düşünmeden reddetti
Spor

Murat Sancak, Fenerbahçe'nin teklifini bir an bile düşünmeden reddetti

Yeniakit Publisher
2024-08-12 16:24:00 -
Murat Sancak, Fenerbahçe'nin teklifini bir an bile düşünmeden reddetti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin genç kaleci Deniz Eren Dönmezer için yaptığı teklifi, gelecekte daha yüksek bir bonservis bedeli elde edileceğine inanarak reddetti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin genç kaleci Deniz Eren Dönmezer için yaptığı teklifi, gelecekte daha yüksek bir bonservis bedeli elde edileceğine inanarak reddetti.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Mavi Şimşekler'in genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'e kancayı taktı. Sarı-lacivertlilerin, Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

MURAT SANCAK'IN HIZLI KARARI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin genç kaleci Deniz Eren Dönmezer için Adana Demirspor'a ilettiği teklif, kulüp başkanı Murat Sancak tarafından reddedildi. Haberde, Sancak’ın bu kararı alırken Deniz Eren Dönmezer'in gelecekte daha büyük bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceğine inandığı belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR'UN GELECEK PLANLARI

Deniz Eren Dönmezer, Adana Demirspor altyapısında yetişmiş ve yeni sezon öncesinde kulübüyle 2 yıllık profesyonel bir sözleşme imzalamıştı. Adana Demirspor yönetimi, genç kaleci için büyük bir potansiyel gördüğü için, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadı. Başkan Murat Sancak'ın, bu karar ile Deniz Eren Dönmezer'in kulüp için uzun vadede daha büyük bir kazanç sağlayacağına inandığı vurgulanıyor.
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