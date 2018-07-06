Murat Bardakçı'dan bomba teklif! 'Adam İncil'e el basıyor...'

1950 senesinden bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan törenlerin “sönük, kuru ve ruhsuz” olduğunu ifade eden Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Erdoğan’ın göreve başlamadan önce edeceği yemin törenine dair bomba gibi bir yazı kaleme aldı.

İşte Bardakçı’nın yazısındaki o bölüm;

“SÖNÜK, KURU VE RUHSUZ…”

“Cumhurbaşkanlığı yahut başkanlık yemini törenleri Birleşik Amerika'da ve Avrupa'da protokol dâhilinde fakat festival havası içerisinde icra edilirler ama aynı törenler Türkiye'de senelerden buyana sönük, kuru ve ruhsuzdurlar!

Sistemin değişip “Cumhurbaşkanlığı”nın yerini henüz açıkça telâffuz edilmese bile “Başkanlık”ın almış olmasının ardından yemin törenlerini canlandırmak da artık şart gibidir ve dolayısı ile diğer eski geleneklerimizi hatırlamakta da fayda vardır…

“Vallahi” ifadesi ile Kur'an'a el basılması âdeti gibi…

“Washington'da adam İncil'e el basıyor; Kur'an bizim törenlerde de bulunsa, üstelik yasalar buna engel değil” diyeceğim ama etraftan “Bak, gerginliği nasıl da arttırıyor!” nidâlarının yükseleceğini tahmin ettiğim için sükût edeceğim ve sönük merasimleri coşturacak bir başka vasıtayı hatırlatacağım: “Mehter”i…

Yeminin hemen ardından mehter yeri-göğü inletirken 101 pâre top atıldığını hayâl edin… Atışların tamamlanmasından ve mehterin de susmasından sonra tiz sesli hânendenin bir çeşit dua olan “fetih gülbangı”nı okuduğunu, mehterin karşılık verdiğini, Türk bayrağınn yanında açılmış tarihî sancakları, geçmişteki 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerleri ve merasimin böyle rengârenk atmosfer içerisinde nihayet bulduğunu düşünün…

Önümüzdeki pazartesi günkü törenden bir sonraki merasim bundan ancak beş sene sonra yapılabilecektir ve bu törene ruh vermek için çaba göstermenin şimdi tam zamanıdır!”