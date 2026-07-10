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Eğitim Geleceğin mühendisleri yetişiyor İHL'li şampiyonun hedefi milli teknoloji
Eğitim

Geleceğin mühendisleri yetişiyor İHL'li şampiyonun hedefi milli teknoloji

Yeniakit Publisher
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Geleceğin mühendisleri yetişiyor İHL'li şampiyonun hedefi milli teknoloji

LGS sınavında 500 tam puan alan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Kerem Tuncel, hedefinin milli teknoloji çalışmalarına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Kerem Tuncel, hedefinin milli teknoloji çalışmalarına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Başarısının sırrını azim, disiplinli çalışmak ve başarıya inanmak şeklinde ifade eden Kerem Tuncel, Baykar Fen Lisesi'nde eğitim görmek istediğini söyledi.

Tuncel, "Bu süreçte Proje İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hedefim Baykar Fen Lisesine gidip milli teknoloji çalışmalarına katkı sağlamak." dedi.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü İbrahim Halil Sever de öğrencilerinin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirterek "Bu başarının arkasında öncelikle inanmışlık, fedakarlık ve azim var. Öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Osman Tuncel, oğlunun sınava düzenli ve planlı çalışarak hazırlandığını belirterek "Kerem'i ve özveriyle çalışan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Disiplinli çalışmasının karşılığını aldı." diye konuştu 

Öte yandan, Adıyaman'da 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Kerem Tuncel ile Kerem Polat'ın farklı okullarda eğitim görmelerine rağmen arkadaş oldukları, sınav günü de okula birlikte gittikleri aileleri tarafından çekilen görüntülerle kaydedildi.

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