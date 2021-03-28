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İSLAM Müminler el açıp ‘Berat’ını istedi
İSLAM

Müminler el açıp ‘Berat’ını istedi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ekserisi camilere gidemeyen Müslümanlar kandili evlerinde idrak ederken, musibetlerin defi ve ümmetin selameti için niyazda bulunarak dualar etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:32:00 -
Müminler el açıp ‘Berat’ını istedi

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca mümin rahmet gecesi Berat Kandili’ni idrak etti. İbadet ve diriliş mevsimi 3 Ayları büyük bir kalbi coşku içinde idrak eden müminler, dün gece Berat Kandili vesilesiyle ellerini semaya af ve mağfiret dilemek için açtı. Günahlarından arınmak için ellerini semaya açan Müslümanlar, insanlığın üzerinden büyük bir musibet olan koronavirüs salgınının son bulması için dualar etti. Pandemi nedeniyle camiler yerine evlerinde ibadet eden müminler, yuvalarını birer mescid haline getirerek gece boyu ibadet etti. Müminler, Berat Kandili vesilesiyle oluşan manevi iklimi doyasıya yaşadı. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nde açılan rahmet kapısından içeri girmek isteyen müminler, alemlerin Rabbi olan Allah’a dua etti ve af diledi.


Yeni Akit Gazetesi
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