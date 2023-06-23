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Ekonomi Müjdeli haber: Ödemeler erkene çekildi! Bugün başlıyor
Ekonomi

Müjdeli haber: Ödemeler erkene çekildi! Bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-23 11:11:00 -
Müjdeli haber: Ödemeler erkene çekildi! Bugün başlıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemeleri erkene alındı. Toplam 2,7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti. Bakan Göktaş, vatandaşlara toplam 2,7 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.

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