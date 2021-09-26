Muhtelif taşınmazlar açık ihale usulü ile satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı ilanla duyurulan; 12 adet taşınmaz satışı ve 14 adet kamu lojman satışı ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre, 06.10.2021 tarih ve saat 14.00’de teşekkül edecek Komisyon huzurunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4.kattaki Toplantı Salonunda yapılacak. Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında ; ‘2886 sayılı kanun’ , ‘şube limitleri ‘ , ‘süresiz olduğu’ ibareleri yer almayan mektuplar geçerli kabul edilmeyecektir.



12 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız