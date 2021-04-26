Muhtarlar ne zaman aşı olacak? Muhtarlar aşı randevusu nereden alacak?
Muhtarlar ne zaman aşı randevusu alabilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de tam kapanma dönemi 29 Nisan’da başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından muhtarların aşı sırası hakkında konuştu. Peki, muhtarlar ne zaman aşılanacak?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların öncelikli olarak aşılanacağını belirtti. Peki, muhtarlar ne zaman aşı olmaya başlayacak?
Muhtarlar ne zaman aşı olacak? Muhtarlar aşı randevusu nereden alacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi.
Muhtarlar için aşı sırasının ne zaman açılacağı, sistemden ne zaman randevu alabilecekleri belirtilmedi. Bu sebeple MHRS üzerinden aşı randevunuzun açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz.