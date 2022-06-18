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18 Haziran Cumartesi ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 234 bin 409 aday yarışacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 165 dakika sürecek. Sınavın ardından pazar günü 2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı gerçekleştirilecek. YKS sınavına girecekler YKS taban puanlarını sorguluyor. Üniversite adaylarının en çok tercih ettiği bölümlerin başında mühendislik bölümleri gelmekte. YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra bu kez de YKS tercihleri başlıyor olacak. YKS tercihlerinin başlayacak olmasıyla da üniversite taban puanları sorgulanıyor olacak. İşte mühendislik taban puanları 2022 başarı sıralaması

2022 mühendislik taban puanları başarı sıralaması