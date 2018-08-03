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Mühendislerden sorumlu FETÖ üyesi tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları gerekçesiyle 22 sanığın yargılandığı davada, mühendislerden sorumlu olan FETÖ üyesi E.G tutuklandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 20:21
Mühendislerden sorumlu FETÖ üyesi tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle eski Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanı biri tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ş.T. ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.C, 2011 yılında örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve huzurda bulunan sanık E.G’nin "mühendislerden sorumlu üniteci" olduğunu söyledi.

Örgüt içinde ünitecinin "o ildeki tüm iş kollarından sorumlu" olduğunu belirten Ö.C, şöyle devam etti:

''E.G, Batman’da mühendislerden sorumlu olan şahıstı. Ben kendisini il abisi M.T’nin yaptığı sohbet toplantılarında gördüm. Üniteci şahıslar hitabeti güçlü olan, kitlelere etki edebilecek şahıslar arasından seçilirdi. Ben işçi ünitesinde sorumlu olduğum için sanık E.G’yi tanırım.''

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz sanık E.G. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, ''FETÖ üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık E.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı dikkate alınarak tutuklanmasını ve dosyanın esas hakkındaki mütalaa için başsavcılık makamına tevdi edilmesini istedi.  

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak E.G’nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 20:21
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