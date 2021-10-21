Muharrem İnce'yi çıldırtan soru!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Havran ilçesinde parti binasının açılışını yaptı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, memleketin kötü yönetildiğini iddia ederek, muhalefetin de umut olamadığını belirtti.

Gazetecinin sorusu çıldırttı! İnce'den 'HDP' kıvraklığı

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla bir araya gelen Muharrem İnce, bir gazetecinin, "İktidarı değiştirmek için HDP ile beraber olur musunuz?" sorusuna tepki gösterdi. Gazeteciyi fırçalayan İnce, "Alicengiz oyunları yapma. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ben sana 'HDP ile iş birliği yaparız' dedim mi, demedim. Yandaş medya ağzıyla konuşuyorsun. Gazetecilik yapacaksan yap. 6 ilke saydım. 'PKK, terör örgütüdür' diyen herkesle iş birliği yaparım, demiyorsa yapmam." iddiasında bulundu.

İnce, daha önce ise yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin seçimleri kazandırdığını açıklayarak CHP'nin HDP'ye teşekkür dahi edemediğini söylemişti.