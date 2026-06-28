Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şanlı orduya tebrik mesajı: Kara Kuvvetlerinin 2 bin 235'inci yaşı kutlanıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı. Başkan Erdoğan, Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
"2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum.
Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum"