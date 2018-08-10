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Muharrem İnce'den şaşırtmayan dolar açıklaması

Dolarda bu sabah yaşanan sert yükselişin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, doların yükselişinin durması için Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:39
Muharrem İnce'den şaşırtmayan dolar açıklaması

Bugün sabah saatlerinde dolar ani bir yükselişle 6,20 seviyelerini gördü. Şu sırlarda ise 5,98 seviyelerinde seyrediyor. Dolarda gerçekleşen sert yükselişin ardından Muharrem İnce Twitter üzerinden açıklama yaptı. İnce, Sivas ve Erzincan mitinglerinde yaptığı çağrıları yeniledi, Başkan Erdoğan'a 'istirham ediyorum' ekonominin düzlüğe girmesi ve doların düşmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

"KANAL İSTANBUL'U DURDURUN"

Muharrem İnce'nin twitter paketine göre doların düşmesi için danışmanlar dahil ekonomiden sorumlu kim varsa acilen görevden alınmalı. Yine İnce'nin taleplerine göre, Merkez Bankası'na müdahaleden vazgeçilmeli ve Kanal İstanbul gibi dev projeler bir an önce durdurularak, ileri bir tarihe ertelenmeli.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:39
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Erzincan
  4. Muharrem İnce
  5. kanal istanbul

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş33 dk önce
    maho ağa ne diyorsa doğrudur. tabii yersen
  • aliali38 dk önce
    ne deseydi acaba ? dolarla biraz daha çelik beton satın alalım yeni projeler yapalım 8 i 9 u bulsun mu deseydi
  • saddisaddi26 dk önce
    KEL ALAKA. EY AKIL NERDESİN?
  • mitatmitat35 dk önce
    Ülkeyi yönetmeye aday olan birinin ettiği lafa bakın. Allah bunlardan bu ülkeyi korusun.
  • Ahmet dagAhmet dag25 dk önce
    Bilende konuşuyor. Muharrem İnceyatırımlara biraz ara verelim diyor. Ortalık bir yatışsın diyor.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU37 dk önce
    ONLARA GÖRE,BAŞTA SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMLARI OLMAK ÜZERE BÜTÜN PROJELERİ DURDURACAKSIN.TERÖRLE MÜCADELEDEN VAZGEÇECEKSİN.KISACASI MİLLİ YAPILANMAYI TERK EDİP EMPERYALİZMİN UŞAĞI OLACAKSIN.
  • erm 026erm 02630 dk önce
    bu kafa birde ulke yönetecek yuru git
  • SelimSelim35 dk önce
    Kimin adamı olduğu belli olmaya başladı. KKgidecek bu gelecek diye sevinenler görsün gerçek yüzünü
  • maraşlımaraşlı40 dk önce
    Niye durdurulsun kanal istanbul , çünkü anlaşmaya göre boğazdan gemiler 100 yıldır bedava geçiyor. bu kanal açılınca paralı olacak , baksanıza adamların davasi memleket değilki , zaten hiç olmadı , chp yine şaşırtmadı , kökü bozuk parti
  • ÇanakkaleliÇanakkaleli34 dk önce
    Hey maraşlı. Dolar 6 TL , euro 7 TL altın 231 TL. Habarın var değil mi?
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