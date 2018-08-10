Muharrem İnce'den şaşırtmayan dolar açıklaması
Dolarda bu sabah yaşanan sert yükselişin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, doların yükselişinin durması için Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.10 Ağustos 2018 Cuma 11:39
Bugün sabah saatlerinde dolar ani bir yükselişle 6,20 seviyelerini gördü. Şu sırlarda ise 5,98 seviyelerinde seyrediyor. Dolarda gerçekleşen sert yükselişin ardından Muharrem İnce Twitter üzerinden açıklama yaptı. İnce, Sivas ve Erzincan mitinglerinde yaptığı çağrıları yeniledi, Başkan Erdoğan'a 'istirham ediyorum' ekonominin düzlüğe girmesi ve doların düşmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.
"KANAL İSTANBUL'U DURDURUN"
Muharrem İnce'nin twitter paketine göre doların düşmesi için danışmanlar dahil ekonomiden sorumlu kim varsa acilen görevden alınmalı. Yine İnce'nin taleplerine göre, Merkez Bankası'na müdahaleden vazgeçilmeli ve Kanal İstanbul gibi dev projeler bir an önce durdurularak, ileri bir tarihe ertelenmeli.
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