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Muharrem İnce yine Erdoğan'ın başarısını anlattı: Yenmiş de yenmiş

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın seçim başarısını anlattığı "çıkmışsın yenmiş" videosu ile gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce katıldığı televizyon programında aynı sözlerini yine tekrarladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:02

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk yarışına girdiği dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferlerini sıralayarak, "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" diye haykırıyordu.

İnce'nin bu sözleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde şarkı haline getirildi ve çok konuşuldu. Habertürk canlı yayınına konuk olan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferlerini sıralarken benzer bir görüntü ortaya çıktı.

"Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var."

İnce, "Türk siyasetinde Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. 2002'de yenmiş, 2004'te yenmiş, 2007'de yenmiş, 2009'da yenmiş, 2010'da, 2011'de, 2014'de, 2017'de yenmiş. Sonra 2018'e gelmiş, Muharrem İnce diye bir adam çıkmış, Muharrem İnce'yi de yenmiş ama yara alarak yenmiş." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:02
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Muharrem İnce
  3. çıkmışsın yenmiş

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  • hercaihercai40 dk önce
    Cok komik olmus. Gercekleri de soyledi ama, aferin.

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