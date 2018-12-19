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Muharrem İnce seçim kampanyasına camide başlamıştı, Ekrem İmamoğlu startı Anıtkabir'den verdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından ilk iş olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde, adaylığı açıklanır açıklanmaz namaza koşan Muharrem İnce'nin aksine İmamoğlu dua etmedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:07
Muharrem İnce seçim kampanyasına camide başlamıştı, Ekrem İmamoğlu startı Anıtkabir'den verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) dün açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde adaylığı açıklanır açıklanmaz namaza koşan Muharrem İnce'nin aksine İmamoğlu dua etmedi.

Seçim kampanyasını buradan başlatan İmamoğlu mozoleye çiçek bıraktı.

İnce ise seçim kampanyasına Hacı Bayram Camisi'nde başlamıştı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylığının açıklanmasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitmişti. Cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis binası önüne giden İnce, burada bir miting yapmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:07
  1. İstanbul
  2. muharrem ince
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. Cumhuriyet Halk Partisi

YORUM YAZ

  • ServetServet10 dk önce
    Seçimin hayrına cuma namazı ni ilk defa kılacak göreceksiniz ama yemezler
  • Hilâl Hilâl 19 dk önce
    Ipin genelbaşkanımaral gibi buda iman tazelemeyegitmiştirherhalde.
  • Böyle aday mı olur?Böyle aday mı olur?36 dk önce
    Bu adamın dün cepheden bir pozunu yayınlamışsınız gazetenizde. Dudaklarını büzüş biçimi tavuk g' ne benziyordu; başarı ışığı alamadım ben bu adaydan. (Elektrik alamadım; düzeltir, özür dileriz)
  • Hacı Bayram' dan sonra?Hacı Bayram' dan sonra?39 dk önce
    Günde 5 vakit Cuma kılan bir adamın yalnızca bir vakit kıldığı yeri yazmış sınız? Ayıp değil mi ama? Bak, şimdiden İstanbulu kaybetti, nolcek şimdi? (Şaka, şaka, keh küh; yeni adayımız da günde 5 vakit cami açıyo, bu daa iii)
  • Orası son durakOrası son durak42 dk önce
    Hubel, Lat, Menat, Uzza ve .nıtkabir

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