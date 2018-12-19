Muharrem İnce seçim kampanyasına camide başlamıştı, Ekrem İmamoğlu startı Anıtkabir'den verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) dün açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde adaylığı açıklanır açıklanmaz namaza koşan Muharrem İnce'nin aksine İmamoğlu dua etmedi.

Seçim kampanyasını buradan başlatan İmamoğlu mozoleye çiçek bıraktı.

İnce ise seçim kampanyasına Hacı Bayram Camisi'nde başlamıştı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylığının açıklanmasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitmişti. Cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis binası önüne giden İnce, burada bir miting yapmıştı.